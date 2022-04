Majorer les salaires pour mieux attirer les médecins

La Fédération Hospitalière de Guadeloupe a rédigé une plateforme de propositions pour les candidats à l’élection présidentielle afin de les sensibiliser aux problématiques des outre-mer en matière de santé et les inciter à réfléchir à des mesures en conséquence. La fédération a consacré une partie de son document à la situation des centres hospitaliers de Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

Elle fait remarquer que le territoire est peu attractif et donc dispose de peu de médecins, notamment les «hyper spécialisés». «Le recrutement local pour tous les métiers hyper spécialisés est quasiment impossible», note-t-elle.

De plus, la fédération souligne un coût de vie élevé sur Saint-Martin et Saint-Barth, ce qui freine les médecins à s’installer. Elle propose ainsi de porter à Saint-Martin à 53%, comme à la Réunion, la sur-rémunération de l’ensemble des fonctionnaires, contractuels et praticiens hospitaliers titulaires ou contractuels et à 108 % à Saint-Barth comme à Saint-Pierre et Miquelon ou d’instaurer une indemnité de logement pour compenser le coût des loyers.

Enfin la plateforme de revendications rappelle que suite au passage de l’ouragan Irma, le centre hospitalier Louis-Constant Fleming a vu partir «un tiers de son effectif » et que ces «effectifs ne sont toujours pas remplacés de façon pérenne». (soualigapost.com)

13 vues totales, 13 vues aujourd'hui