Louis Mussington : « Merci Saint-Martin d’avoir fait preuve de ce haut niveau de maturité politique »

C’est en anglais que Louis Mussington, élu président du conseil territorial, a souhaité débuter son discours de politique générale dimanche lors de la cérémonie d’installation du nouveau conseil territorial. Mais avant de présenter ses axes de travail, il a voulu rappeler ses racines.

«Je suis un enfant de la communauté de Saint-James et plus largement de la communauté de Saint-Martin. Je suis venu dans ce monde le 11 novembre 1961. J’ai grandi dans ce quartier avec de jeunes garçons et filles dont certains ne sont plus là aujourd’hui. Nous avons passé notre enfance à ramasser des fruits dans la propriété de la famille Fleming à Bellevue, à nager et à pêcher dans le lagon», a-t-il confié.

Avant de remercier son épouse, ses trois enfants, ses frères, sœurs et cousins de l’avoir soutenu, Louis Mussington a rendu un long hommage à son père qui, sur son lit de mort, lui a déclaré «je n’ai rien à vous laisser mais je veux que vous viviez bien ensemble», ainsi à qu’à sa mère, «la plus merveilleuse mère au monde» qui les a envoyés, lui et ses frères, en Guadeloupe «pour une meilleure éducation». «Elle disait souvent, je ne possède pas grand chose mais je veux que mes enfants puissent aller à l’école aussi loin qu’ils le peuvent à l’école», rapporte Louis Mussington.

Puis d’une manière générale, il s’est adressé à «ceux qui ont compris qu’un changement fondamental dans le paysage politique de notre pays était nécessaire». «Merci Saint-Martin d’avoir fait preuve de ce haut niveau de maturité politique», a déclaré le leader du RSM en assurant qu’il agira «dans l’intérêt de tous les habitants et non dans celui de quelques-uns».

De plus, il s’est dit convaincu «qu’ensemble, on est meilleur». «Nous savons depuis longtemps que cette philosophie du one-man show ne peut fonctionner pour notre pays. Nous devons faire tout notre possible pour chérir et promouvoir un esprit d’équipe», a-t-il ajouté. Et de lâcher : «des esprits forts partageant une même vision.»

Enfin, «en démocrate qu’[il est] », Louis Mussington a salué «l’ancien président et aussi tous [ses] adversaires en les invitant à unir [leurs] forces pour notre pays que nous aimons » et les a invités «à participer au nouvel élan que [le RSM-Alternative a] impulsé».

Toujours en anglais puis en français, le président de la COM a exposé sa politique dans les domaines de l’éducation, l’économie, la cohésion sociale, la coopération.

(soualigapost.com)

