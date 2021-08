santé : Le docteur Rossi a tout expliqué…

Vendredi dernier à la Plénitude avait lieu la conférence du docteur Catherine Rossi, chirurgien-dentiste et spécialiste de la santé bucco-dentaire sur le thème « Vous êtes malade… et si ça venait de vos dents ? »

Une quinzaine de personnes s’étaient déplacées pour venir écouter et découvrir les liens qu’il y a entre les maladies bucco-dentaires et la santé. Si, malheureusement, aucun dentiste et médecin n’était présent lors de cette conférence, des personnes investies dans leur santé ont suivi avec attention toutes les informations qui ont été données par le docteur Rossi. Les participants ont été heureux d’apprendre qu’ils avaient un pouvoir sur leur santé bucco-dentaire, et rassurés d’apprendre qu’ils pourront améliorer leur santé en prenant soin de leurs gencives et de leurs dents.

Le Dr Rossi, auteure de «Dicodent» et «Vos dents vous parlent» est responsable scientifique du blog www.naturebiodental.com