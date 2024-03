LITTÉRATURE : Échange culturel enrichissant à la Librairie Du Bord de Mer

Ce samedi 23 mars, l’Association Littéraire United Women Book Club (UWBC) organisait sa première discussion littéraire en français, à la Librairie du Bord de Mer à Marigot, pour un merveilleux moment d’échanges et de partage.

Endossant à la perfection son rôle d’animatrice, Rachelle Cenatus a veillé à ce que chaque participant se sente engagé et enthousiaste à l’idée de parler littérature. Pour cette première édition qui accueillait bon nombre d’amoureux du 5ème art, l’association littéraire avait choisi de mettre au cœur des discussions le premier roman d’Emmelie Prophète, « Le Testament des Solitudes », ouvrage qui a suscité une large palette d’émotions au sein du groupe présent… prouvant une nouvelle fois la magie et le pouvoir rassembleur de la littérature. Certains lecteurs ont souligné l’unicité du style d’écriture de la romancière et journaliste haïtienne, le caractérisant parfois de difficile à aborder mais néanmoins captivant. Pour le lectorat réuni à la Librairie du Bord de Mer, Emmelie Prophète a su, au travers de ses écrits, transmettre non seulement les problèmes complexes en Haïti, mais aussi l’amour et la beauté dans un style poétique fascinant. Au travers de cet échange enrichissant, les participants ont été ouverts d’esprit malgré la grande diversité culturelle du territoire. « Le Testament des Solitudes » est un ouvrage profond, touchant, qui offre une multitude de choses dont on peut tirer profit. Danielle Chance, présidente de l’Association UWBC, a choisi d’organiser cette première discussion en français à la Librairie du Bord de Mer pour cette dimension spéciale et chère aux membres : « C’était comme revenir à nos racines, retourner chez les mêmes propriétaires dans un lieu où nous achetions nos livres scolaires lorsque nous étions enfants ». Cet événement démontre également la valeur d’adopter différentes langues au sein de la communauté : « La langue est un trésor, enrichissant nos vies de tant de façons. Nous sommes fiers de faire partie d’une communauté qui lit sans frontières » ajoute Danielle Chance, reconnaissante du succès de la première édition des discussions littéraires en français de l’UWBC et qui travaille déjà à l’organisation de la seconde. _Vx

Infos Facebook / Instagram : United Women Book Club

393 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter