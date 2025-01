LIFESTYLE : Détox et remise en forme après les fêtes : un retour aux sources

Les fêtes de fin d’année à Saint-Martin, avec leurs mets riches et festifs, laissent souvent un besoin de détox et de remise en forme. Sur l’île, les traditions locales offrent une approche naturelle pour retrouver vitalité et bien-être.

Côté alimentation, les jus verts à base d’aloe vera, de citron et de moringa sont prisés pour purifier l’organisme. Le moringa, que l’on redécouvre depuis quelques temps, est riche en nutriments et antioxydants et renforce le système immunitaire.

La pharmacopée traditionnelle tient une place centrale : infusions de bois d’Inde, de citronnelle (« bush tea ») ou de gombos pour leurs vertus dépuratives. La citronnelle aide aussi à soulager les ballonnements et à détendre le système nerveux. Les fleurs d’hibiscus améliorent la circulation sanguine. Les plantes locales, comme l’herbe à pic (soins des plaies, glycémie) ou le flamboyant (fièvre, inflammations), complètent ces pratiques bien-être.

Sur le plan sportif, les promenades le long de nos magnifiques plages et la montée au Pic Paradis allient activité physique douce et connexion à la nature. Bien qu’ils soient un peu frais en cette période de l’année, les bains de mer, riches en minéraux, favorisent la relaxation et éliminent les toxines.

Se réapproprier ces savoirs ancestraux, c’est prendre soin de soi et honorer les richesses culturelles de Saint-Martin, toujours en veillant à prendre conseil auprès d’un professionnel de santé. _AK

