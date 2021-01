L’hélicoptère Panther des Forces Armées dépêché à Saint-Vincent pour surveiller le volcan toujours en éruption

En milieu de semaine dernière, l’hélicoptère Panther des Forces Armées aux Antilles (FAA) a survolé le volcan de Saint-Vincent-et-les-Grenadines à la demande des autorités de l’archipel pour permettre à deux scientifiques d’observer les éruptions qui ont contribué en ce début d’année à l’apparition d’un nouveau dôme.

Après un transit depuis la Martinique, l’hélicoptère et son équipage se sont posés à l’aéroport international d’Argyle afin d’embarquer deux experts venus spécialement du centre de recherche sismique de l’université of the West Indies (UWI) de Trinidad.

Malgré une météo difficile qui ne permettait qu’une approche du cratère par l’ouest, les scientifiques ont pu observer et réaliser des prises de vues du dôme de lave en formation et des fumerolles lors du survol du volcan. Une reconnaissance de points de dépose possible de matériels.

Les FAA s’engagent auprès des îles de la Caraïbe pour soutenir la recherche scientifique et la protection des populations face à d’éventuelles catastrophes naturelles comme les éruptions volcaniques. Tel est cas en ce moment à Saint-Vincent-et-les-Grenadines. _AF