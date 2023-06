Les condoléances du préfet délégué des Iles du Nord, Vincent Berton

« C’est avec respect et sincérité au nom de l’État que je rends hommage à la mémoire de Monsieur Raoul Albert Fleming-Romney, qui a quitté aujourd’hui notre monde. En tant que préfet, je tiens à exprimer mes plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches en ces moments difficiles.

Albert Fleming-Romney restera à jamais un personnage emblématique de l’histoire de Saint-Martin, un maire dévoué et un homme du peuple. Sa vision lucide, sa capacité de communication et son leadership ont marqué les esprits.

Il a notamment joué un rôle clé dans le processus qui a conduit, suite à un référendum de 2003, à l’évolution statutaire de l’île de Saint-Martin en une Collectivité d’Outre-mer (COM) régie par l’article 74 en 2007.

Monsieur Fleming-Romney était un pilier de la société Saint-Martinoise, un homme qui a su faire preuve d’empathie et d’écoute envers les attentes de la population. Son parcours en tant que maire a été marqué durant 24 ans par son engagement pour Saint-Martin, et il restera à jamais ancré dans les mémoires des anciens et des plus jeunes.

Quelle que soit l’opinion que l’on puisse avoir sur sa personne, son influence et son impact sur la politique locale sont indéniables.

La perte de Monsieur Fleming-Romney est ressentie par toute la population de Saint-Martin, et nous nous souviendrons de lui comme d’un homme qui a laissé une empreinte indélébile sur notre territoire.

En ces circonstances douloureuses, le personnel de la préfecture de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin s’associe à moi pour adresser nos sincères condoléances à la famille et aux proches d’Albert Fleming-Romney.

Que leur amitié et le soutien de la communauté les accompagnent dans cette période de deuil ».

