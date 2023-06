Les condoléances de Valérie Damaseau, Présidente de l’Office de tourisme de Saint-Martin

A l’annonce du triste décès de l’ancien maire de la Collectivité de Saint-Martin le mercredi 28 juin 2023, la présidente de l’Office de tourisme de Saint-Martin, Valérie Damaseau et l’ensemble de ses équipes présentent ses plus sincères condoléances aux membres de sa famille.

« Personnage emblématique de l’île, Monsieur le maire restera une des personnalités les plus importantes dans le développement touristique et économique de Saint-Martin. Il a été l’un des visionnaires des belles années saint-martinoises lorsque le poumon économique de l’île battait son plein.

Un maire dévoué et impliqué qui s’est battu pour assurer un positionnement de Saint-Martin sur la carte et qui nous a permis de devenir l’île convoitée par les célébrités les plus connues du monde entier, accueillir des marques de luxe les plus prestigieuses dans notre centre-ville Marigot, le tournage du film hollywoodien « Speed 2 » avec des acteurs reconnus dans le monde du cinéma.

Il a su asseoir cette volonté de développement économique de l’île notamment en attirant des investisseurs Nord-Américains pour le développement d’un des premiers hôtels 5 étoiles, le plus réputé des caraïbes « la Belle Créole ».

Monsieur le maire, très proche de ses habitants, a toujours œuvré pour le respect et la transmission de la culture et du savoir-faire Saint-Martinois. Sous sa mandature, ont débuté plusieurs événements phares et populaires de notre territoire tels que « Le Fish Day » ou encore « les mardis de Grand-Case ».

Il a aussi été à l’origine de nombreuses améliorations dans l’aménagement et l’équipement du territoire comme le front de mer de Marigot, les infrastructures sportives, la gare maritime, le port de Galisbay, l’aéroport de Grand-Case l’espérance et bien d’autres.

Saint-Martin perd un grand homme et un véritable pilier de son histoire. Unique et source constante d’inspiration, c’était quelqu’un d’exceptionnel, et nous sommes très heureux d’avoir pu le connaître. Il sera toujours présent dans nos meilleurs souvenirs ».

