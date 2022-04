VACANCES DE PÂQUES : Ateliers pour enfants à Cobraced

Du 19 au 23 avril prochain, l’association Cobraced accueille les enfants de 6 à 17 ans pour une semaine d’ateliers ludiques et variés.

Connue pour s’occuper principalement de la médiation sociale, des activités périscolaires et de l’accompagnement éducatif, Cobraced ne manque jamais d’imagination pour proposer des activités à la fois diverses, intéressantes et cohérentes. Le programme concocté par l’association pour la semaine prochaine en est encore la preuve. De 8h à 16h, les enfants inscrits pourront suivre des ateliers de cuisine en apprenant à confectionner des beignets et les traditionnels Johnny cakes, des ateliers de chant et de danse pour exprimer toute leur fougue artistique et bien entendu des ateliers créatifs avec la fabrication de paniers à œufs. Paniers que les enfants utiliseront lors de l’indispensable chasse aux œufs organisée dans la semaine, évidemment ! Une journée entière sera également consacrée aux exercices récréatifs et au sport, l’importance d’une activité physique régulière s’inculque dès le plus jeune âge. Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes et vu que les places sont limitées, mieux vaut ne pas tarder. Pour cinq journées complètes d’ateliers dédiés à la découverte, aux échanges et aux plaisirs de Pâques, il en coûtera 35€ par enfant. De belles vacances en perspective. _Vx

Infos et inscriptions : 06 90 26 68 14

Adresse de Cobraced :

6 rue Paul Mingaud à Concordia

Facebook : Association Cobraced

