Les 20 ans d’Initiative Saint Martin Active célébrés comme il se doit vendredi au Kakao

Que le temps passe vite ! Initiative Saint-Martin Active existe sur le territoire de Saint-Martin depuis déjà 20 ans. 20 ans que la plateforme contribue au développement du tissu économique local. La soirée des 20 ans organisée au Kakao à la Baie Orientale a été ainsi l’occasion pour les nombreux invités dont le préfet, Serge Gouteyron et le président de la Collectivité, Daniel Gibbs de féliciter comme il se doit le travail réalisé depuis tant d’années par toute l’équipe dynamique du président, Jean-Paul Fischer et de la directrice, Sabrina Rivère.

Plus largement, Initiative Saint Martin Active contribue à la réduction des inégalités territoriales ; elle inscrit son action dans le cadre des politiques publiques qui encouragent l’entrepreneuriat des femmes, des jeunes, des habitants des quartiers en difficulté ; elle apporte sa contribution à la création et au développement des jeunes entreprises innovantes ; elle est, à son échelle, un moteur des partenariats entre le public et le privé, au service du développement local.

Nous reviendrons plus en détails dans notre édition de mercredi sur cette belle soirée anniversaire au cours de laquelle a eu lieu également la remise des prix de la 1ère édition du Concours des Quartiers 2021, l’objectif étant de valoriser et récompenser les initiatives dans les Quartiers Prioritaires de la Ville et les Quartiers en Veille Active. Un concours organisé rappelons-le par Initiative Saint Martin Active et le CitésLab. _AF