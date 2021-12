CROISIÈRES : Baptême du MSC Seaview

La première croisière MSC au départ du port de Philipsburg a été lancée ce dimanche 5 décembre, actant désormais Sint Maarten comme port officiel d’embarquement de MSC Croisières.

La cérémonie s’est tenue dans la salle de conférence du deck 8 en présence des différents officiels et membres d’équipage : Patrick Pourbaix, directeur général France Belgique et Luxembourg de MSC Croisières, Valérie Damaseau, présidente de l’Office du Tourisme, May Ling Chun, directrice du Sint Maarten Tourism Bureau, Lela Simmonds, business development & marketing manager du Port de Sint Maarten et le commandant du MSC Seaview, Corrado Iaconis. Comme le veut la tradition maritime lorsqu’un bateau va dans un nouveau port d’embarquement, le commandant et les représentants du port échangent des plaques, symbolisant leur collaboration. Le moment fut émouvant en ce début de saison touristique après des mois d’adversité liés à la situation sanitaire. Les conditions d’embarquement sont d’ailleurs très strictes en la matière, et à juste titre. Le paquebot est aussi gigantesque que majestueux. Une fois à bord, pour tout novice dans le domaine des croisières, le dépaysement est total. Quand Patrick Pourbaix parle de quintessence de l’art de vivre européen lorsqu’il décrit l’expérience de voyager à bord du MSC Seaview, cela se ressent dès que l’on passe le sas de sécurité.

4 piscines, 10 restaurants, 20 bars, des animations diverses et variées et des shows professionnels tous les soirs. L’équipe de MSC a élaboré deux itinéraires de croisière afin de stimuler les résidents de Saint Martin et Sint Maarten à découvrir les îles environnantes actuellement ouvertes aux bateaux de croisière. Le premier itinéraire compte des escales à la Barbade, Sainte Lucie, Grenade, St Kitts & Nevis quand le second s’arrête dans les ports à le Barbade, Dominique, Tortola, Antigua & Barbuda. Les tarifs abordables démarrent à 350€ par personne, all inclusive, pouvant aller jusqu’à 2000€ pour celles et ceux qui veulent vivre l’expérience unique du Yacht Club, particularité du MSC Seaview : un bateau dans le bateau, cette zone VIP située à l’avant du paquebot constituée de 100 cabines pour 200 passagers avec service de majordome et piscine privée en laissera rêver plus d’un-e. Notons aussi que le MSC Seaview est un bateau nouvelle génération, construit en Italie en 2019, ce dernier est le plus propre en terme d’écologie, d’économie d’énergie, avec moins d’émissions de CO2. _Vx

