Lee, un catégorie 5 extrêmement puissant : dernières infos

Nous vous communiquons ci-dessous la traduction du bulletin du National Hurricane Center NHC ce vendredi 8 septembre à 5h00 à Saint-Martin.

Les images satellite indiquent que Lee a un noyau interne symétrique avec un œil circulaire et clair de 18 km, et qu’il n’y a aucune indication de murs d’œil concentriques. Bien que l’ouragan soit incroyablement puissant, son champ de vent n’est pas particulièrement étendu. Les vents de force tempête tropicale s’étendent jusqu’à environ 180 km du centre (Note de la rédaction NLDR : Lee passera à 400 km de Saint-Martin).

Les chasseurs de cyclones de l’armée de l’air américaine sont rentrés dans Lee tôt ce matin et ont constaté que la pression était tombée à environ 926 mb. En outre, le vent maximal au niveau de vol de 700 mb (3 km d’altitude) est signalé à 153 kt et le vent maximal en surface (SFMR) était de 158 kt, mais cette estimation pourrait être supérieure à la réalité.

Les chasseurs d’ouragans de l’armée de l’air poursuivront l’étude de Lee dans quelques heures en y envoyant un autre avion (Faxinfo vous tiendra informé).

Lee devrait rester dans des conditions atmosphériques favorables tout en se déplaçant au-dessus d’eaux encore plus chaudes au cours des deux prochains jours. Il est probable que l’ouragan maintiendra au moins son intensité ou devienne un peu plus puissant pendant la période à venir.

Le facteur principal qui déterminera l’intensité à court terme de Lee sera la dynamique interne, comme les cycles de remplacement du mur de l’œil.

Comme souvent, ces conditions entraîneront des fluctuations de la force de l’ouragan, qu’il est difficile de prévoir. Il y aura probablement un affaiblissement au-delà de quelques jours lorsque Lee passera au-dessus d’eaux un peu plus fraîches et avec des cisaillement plus élevés.

Cet ouragan majeur a suivi une trajectoire ouest-nord-ouest au cours des deux derniers jours sous l’effet du flux côté sud d’une crête subtropicale sur le centre de l’Atlantique.

On s’attend à ce que le mouvement vers l’ouest-nord-ouest se poursuive, mais à un rythme progressivement plus lent au cours de la période de prévision à mesure que la crête au nord du système s’affaiblit.

Les modèles mathématiques de prévision sont en assez bon accord avec la trajectoire, et peu de changements ont été apportés à la précédente prévision du NHC.

Lee devrait gagner en taille et devenir plus symétrique au cours du week-end et au début de la semaine prochaine, à mesure que l’ouragan ralentit.

Les données altimétriques ont montré des hauteurs de vagues significatives entre 13 et 15 pieds près du centre de l’ouragan.

On s’attend à des mers dangereusement hautes près du centre de l’ouragan, et que de fortes houles se propagent loin du système tout au long de la période de prévision.

MESSAGES CLÉS :

1. Lee est un dangereux ouragan de catégorie 5 et il est possible qu’il se renforce encore.

Le centre de Lee devrait passer bien au nord des îles sous le vent (dont St-Martin fait partie), des îles Vierges et de Porto Rico ce week-end et au début de la semaine prochaine.

2. Des vagues dangereuses et des courants d’arrachement potentiellement mortels sont probables dans le nord des îles sous le vent à partir de la fin de cette journée.

Ces conditions s’étendront vers l’ouest et le nord, affectant Puerto-Rico, Hispaniola, les Turks et Caicos, les Bahamas et les Bermudes pendant le week-end.

3. Il est bien trop tôt pour savoir quel niveau d’impact, s’il y en a, Lee occasionnera le long de la côte est des États-Unis, du Canada atlantique ou des Bermudes à la fin de la semaine prochaine, d’autant plus que l’ouragan devrait ralentir considérablement sa course dans le sud-ouest de l’Atlantique. Quoi qu’il en soit des vagues et des courants d’arrachement dangereux sont attendus le long de la majeure partie de la côte est des États-Unis à partir de dimanche.

Continuez à suivre les mises à jour des prévisions sur Lee au cours des prochains jours.

POSITIONS ET VENTS MAXIMUMS PRÉVUS

INIT 08/0900Z 17.8N 53.5W 145 KT 165 MPH 270 KM/H

12H 08/1800Z 18.6N 55.1W 155 KT 180 MPH 290 KM/H

24H 09/0600Z 19.6N 57.1W 150 KT 175 MPH 280 KM/H

36H 09/1800Z 20.5N 58.8W 145 KT 165 MPH 270 KM/H

48H 10/0600Z 21.2N 60.2W 145 KT 165 MPH 270 KM/H

60H 10/1800Z 21.9N 61.5W 140 KT 160 MPH 260 KM/H

72H 11/0600Z 22.4N 62.7W 135 KT 155 MPH 250 KM/H

96H 12/0600Z 23.3N 65.1W 130 KT 150 MPH 240 KM/H

120H 13/0600Z 24.4N 67.1W 120 KT 140 MPH 220 KM/H

