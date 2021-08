Météo : Une perturbation sous surveillance

Après plusieurs semaines de calme, une zone de perturbation a été placée sous surveillance par les météorologues du National Hurricane Center

Voilà près d’un mois que le calme règne au dessus du bassin Atlantique. A l’approche de la période la plus propice à la formation de système cyclonique et du pic d’activité de la saison des ouragans, une perturbation est actuellement scrutée par les spécialistes du centre météorologique de référence, le National Hurricane Center. « Une petite zone de basse pression avec quelques averses associées et des orages se sont formés à environ 190 kilomètres au sud des îles du Cap Vert. Le développement ultérieur de ce système, le cas échéant, devrait être limité des prochaines 48 heures » notent les météorologues qui estiment faibles les probabilités d’un renforcement du système. Pour rappel et pour l’heure, seuls 5 systèmes cycloniques ont été nommés au cours de la saison cyclonique 2021 des ouragans. Trois tempêtes tropicales et un ouragan. A la lumière des prévisions saisonnières qui annonçaient une saison cyclonique 2021 particulièrement active, les prochaines semaines pourraient s’annoncer plus mouvementées