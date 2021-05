Le vaccinodrome de Galisbay opérationnel à partir du mardi 4 mai pour l’ensemble de la population !

La vaccination continue à Saint-Martin et concerne désormais les personnes de tous âges, avec la mise en place d’un vaccinodrome à Galisbay (en face du parking, sur le site du carnaval) ce mardi 4 mai.

Il sera porté par la Croix-Rouge et utilisera le vaccin Pfizer bioNtech. Toute personne âgée de plus de 18 ans, disposant d’un justificatif de résidence à Saint-Martin (facture électricité, eau, téléphone…) ou d’une carte Vitale est invitée à se présenter, quand elle le souhaite, pour bénéficier d’une vaccination (l’opération prend une trentaine de minutes, entre les démarches administratives, l’injection et la surveillance).