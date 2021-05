Courrier des lecteurs : La partie française dans un état lamentable !

La partie française de Saint-Martin n’a jamais été dans un tel état et notamment Marigot : éclairage public non réparé depuis presque 4 ans, chaussées trouées, trottoirs défoncés, épaves de voiture partout. La colère monte chez les habitants. Extraits…

« Il est maintenant trop risqué de sortir le soir dans l’obscurité. La Marina Royale qui est le centre touristique de Marigot est toujours abandonnée alors qu’elle aurait dû être le premier lieu à rénover après Irma, sans oublier les différents chantiers de la partie française arrêtés pour cause de non paiement aux entreprises et le pont de Sandy-Ground toujours à l’arrêt.

Il est légitime de se poser la question de savoir si la COM est capable de gérer le pays et on se demande si le plus simple ne serait pas de revenir au statut de municipalité de la Guadeloupe ». LC

> La Belle Créole à la Baie Nettlé : belle de loin et loin d’être belle !

« J’ai honte de montrer mon île ! Entre les carcasses de voitures, les immondices, les non reconstructions, l’état des routes avec des nids de poule, des « grosses poules alors », le spectacle est affligeant !

Que fait la Collectivité ? ». _PP