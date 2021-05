Naissance d’une association à Quartier d’Orléans pour défendre les intérêts des riverains

Dénoncer l’implantation d’une nouvelle antenne de téléphonie mobile en plein cœur de Quartier d’Orléans est l’un de leurs chevaux de bataille. C’est d’ailleurs le sujet qui a poussé ce groupe de riverains se structurer au sein d’une association*, Ensemble plus fort pour Quartier d’Orléans.

«Si nous sommes organisés au sein d’une association, nous serons davantage crédibles et aurons plus de légitimité et de poids», convient la présidente, Patricia Helliger.

La vocation de cette jeune association est de «défendre les intérêts» des riverains de Quartier d’Orléans et de contribuer à l’amélioration des conditions de vie. «Par exemple, nous demandons à ce que la brigade de gendarmerie soit réimplantée ici», cite Patricia Helliger.

Autre revendication de l’association, la réouverture du bureau de Poste. Le local a été détruit par Irma et n’a jamais rouvert. Patricia Helliger souhaite aussi alerter les autorités sur le manque d’entretien du cimetière et l’absence de centre culturel pour les jeunes.

Enfin, l’association organisera une vente de gâteaux le samedi 29 mai à l’occasion de la fête des mères afin de récolter des fonds pour le financement de ses actions.

* Les membres du bureau sont Claudine Brooks, vice-présidente, Diane Felix, secrétaire, Alida Brown, trésorière.