SANTÉ : Inauguration de l’Unité de Reconstitution Centralisée des Cytotoxiques (URCC)

Jeudi soir dernier, sur autorisation exceptionnelle de la Préfecture, la direction du Centre Hospitalier Louis Constant Fleming a invité la presse, le corps médical et les officiels pour inaugurer le service de chimiothérapie, tant attendu sur le territoire.

La directrice générale du Centre Hospitalier Louis Constant Fleming, Marie-Antoinette Lampis, a entamé son allocution en soulignant la fierté d’avoir tenu cette promesse faite aux patients concernés. L’Unité de Reconstitution Centralisée de Cytotoxiques (à savoir le service de chimiothérapie) était effectivement très attendue par les patients atteints d’un cancer dans les îles du Nord qui devaient auparavant se rendre en Guadeloupe pour leur traitement. La volonté et la détermination sans faille du Docteur Laruelle-Henaux, oncologue médicale et porteuse du projet, ont été saluées et vivement applaudies. Sans elle ni Marie-Agnès Opsomer, cheffe du service de la pharmacie, ou encore toute l’équipe de soignants, cette unité n’aurait pas vu le jour. La construction d’un service comme celui-là requiert le respect et l’application de certaines normes, le processus pour obtenir les autorisations a été de longue haleine. L’unité a ouvert ses portes le 24 novembre 2021, accueillant sa première patiente qui a reçu son traitement de chimiothérapie avec une vive émotion. La réalisation de ce service a nécessité l’investissement de 1,3 millions d’euros par l’État via l’Agence Régionale de Santé (ARS), représentée par sa directrice, Valérie Denux. L’aventure a commencé en 2004 avec le premier PV faisant mention du développement de l’oncologie. Avec l’arrivée du Docteur Laruelle-Henaux en 2017, la première demande d’autorisation d’activité de traitement du cancer a été lancée. En 2018, une convention de collaboration avec le Centre Hospitalier de Basse-Terre (CHBT) a été signée. Plusieurs demandes d’autorisation ont été refusées par l’ARS jusqu’en 2020 où la quatrième fut la bonne. 2021 marquera le début des travaux d’aménagement de l’URCC jusqu’à la réception et la qualification de l’unité en novembre dernier. Le Docteur Laruelle-Henaux a conclu son intervention, émue, par une citation de Siddhartha Mukherjee « La lutte contre le cancer est une histoire humaine : une aventure pleine de découvertes dues au hasard, d’opportunités saisies au bon moment mais surtout une célébration de la ténacité des hommes. »… et, en ce qui concerne cette unité, surtout la ténacité des femmes. _Vx

