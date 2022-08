Le conducteur d’une camionnette prend la fuite après avoir causé un accident à Sint Maarten

La police de Sint Maarten recherche un homme qui a fui les lieux d’un accident de la circulation qu’il a causé lui-même à la jonction de Sucker Garden Road et Middle Region Road vers 8h30 ce mercredi 17 août 2022.

Un peu plus tôt dans la matinée, une patrouille de police a interpellé le conducteur d’une camionnette blanche après avoir été repérée avec une ancienne plaque d’immatriculation française sur Oyster Pond Road en direction de Philipsburg. Au lieu de s’arrêter comme les policiers lui intimaient de le faire, le conducteur a choisi d’accélérer dans une rue latérale à Middle Region Road. La police, alors lancée à sa poursuite, a observé le conducteur de la camionnette dépasser environ cinq voitures sur Middle Region Road dans sa tentative d’échapper aux forces de l’ordre. Dans sa hâte à vouloir semer la voiture de patrouille, le conducteur de la camionnette a percuté un bus Hyundai blanc, toujours sur Middle Region Road. Suite à l’impact, le conducteur de ladite camionnette s’est enfui dans les buissons alentour et a disparu. Malgré les recherches intensives, les policiers ne sont pas parvenus à retrouver le fuyard. Le conducteur du bus Hyundai blanc n’a subi aucune blessure grave lors de l’accident entre les deux véhicules. Les officiers de police de la circulation de Sint Maarten mènent une enquête plus approfondie sur cet incident afin d’identifier le conducteur de la camionnette. _Vx

349 vues totales, 66 vues aujourd'hui