Accident à Sint Maarten : un conducteur termine sa course dans l’étang Fresh Pond

Un conducteur a perdu le contrôle de son véhicule et s’est retrouvé dans Fresh Pond près du pont Prins Bernhard à Sint Maarten dans la nuit du mercredi 17 août 2022.

Vers 3 heures du matin, la centrale téléphonique de la police de Sint Maarten a été contactée au sujet d’un véhicule accidenté dans l’étang Fresh Pond à proximité de Fort Willem Road et du pont Prins Bernhard. L’enquête préliminaire indique que le conducteur se dirigeait vers les feux de circulation de l’autre côté du pont depuis Bush Road lorsqu’il a perdu le contrôle de sa voiture et a terminé sa course dans l’étang. Le conducteur présente des blessures mineures causées lors de l’accident. Le véhicule a été sorti de l’étang Fresh Pond et remorqué. _Vx

