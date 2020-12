Le Club Nautique met enfin son dispositif DAPA en pratique

Créé par Métimer, le Club Nautique de Saint-Martin (CNSM) porte, depuis 2 mois, le projet DAPA : Découverte des Activités de Plein Air. En 3 jours et 6 sessions, 200 enfants saint-martinois prennent possession de la plage de Friar’s Bay, encadrés par une équipe de passionné·e·s, Elodie et Nika en tête.

Bulent Gulay, président du Club Nautique et de Métimer nous retrace la genèse du projet : « En juillet dernier, le service Jeunesse et Sports nous a missionné pour organiser un dispositif permettant à 200 enfants d’avoir accès à des activités sportives en plein air, ils avaient les fonds et nous l’expertise, et nous voilà réunis aujourd’hui pour la première édition. »

Au programme de chaque demi-journée, 3 groupes d’un maximum de dix enfants tournent autour de 3 activités. En introduction, la découverte de la mer. Un moniteur-sauveteur-éducateur jauge le niveau de confiance de chaque enfant dans l’eau, ses aptitudes et ses craintes. Le but est d’amener les jeunes participants à se sentir suffisamment à l’aise dans l’eau pour passer à l’activité suivante : le kayak voire le voilier du Club de voile avec Antoine si le vent le permet. La mise du gilet de sauvetage devient très vite une formalité et les voilà déjà partis pour une promenade en mer.

De retour sur terre, la ribambelle de gamins émerveillés par l’expérience nautique entament alors la troisième et dernière activité en compagnie de Virginie, le Beach Tennis.

Chaque enfant a reçu un carnet de 10 tickets d’une valeur totale de 200€, à dépenser en toute autonomie dans les différents établissements d’activité physique et sportive dont les conventions sont en passe d’être signées avec les organisateurs.

Ou à utiliser pour payer en partie la licence annuelle dans un club conventionné, ce qui n’est pas négligeable financièrement. Par ce biais, le talent d’un enfant peut se révéler dans un sport qui lui était, pour des raisons diverses et variées, inaccessibles. Brava, DAPA._Vx