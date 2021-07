NAUTISME : Fête de la Mer et des Littoraux ce week-end

L’édition 2021 se tiendra du 8 au 11 juillet et ce, dans toute la France. Pour ce qui est du territoire de Saint-Martin, c’est la Wind Adventures School SXM qui, dans la lignée de cette traditionnelle Fête de la Mer et des littoraux, organise la Foil Friendly à Orient Bay ce dimanche 11 juillet.

Avec déjà 400 événements labellisés et intégrés au programme national, la Fête de la Mer et des littoraux promet d’être célébrée en bonne et due forme. L’association Metimer à qui l’on doit sa légendaire Fête de la Mer n’a malheureusement pas pu s’ajouter à l’agenda en raison de la crise sanitaire. Il n’en reste pas moins utile de rappeler les objectifs et thématiques de la Fête de la Mer et des littoraux dont certains résonnent avec des actions déjà mises en place sur lîle, avec, entre autres, des opérations plages propres, la découverte du sentier du littoral, le soutien aux sauveteurs en mer (SNSM), la sensibilisation aux métiers de la mer et bien sûr, la découverte du patrimoine culturel marin et des sports nautiques. Nous aurions pu compter un bon nombre d’évènements en lien direct avec cette ligne directionnelle mais situation sanitaire atypique oblige, un seul évènement fera la part belle à cette belle fête, la régate spéciale 100% foil chapotée par le club Wind Adventures et qui prendra possession des eaux de la Baie Orientale pour un spectacle dans le vent. Sans oublier les cours gratuits de pilotage en wingfoil ! Kitefoil, windfoil, wingfoil, il y en aura pour tous les goûts.

Infos : 06 90 36 27 36