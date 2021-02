La COM lance l’appel à projets France Tourisme Ingénierie !

Réuni en séance, le mercredi 27 janvier 2021, le Conseil exécutif a validé l’appel à projet France Tourisme Ingénierie, porté par la Direction du Tourisme et le vice-président Yawo Nyuiadzi. Le Président Daniel Gibbs et son équipe sont fortement mobilisés afin de proposer sur le territoire de Saint-Martin des projets innovants et porteurs d’emplois.

Initialement, France Tourisme Ingénierie est un Front Office partenarial créé par le Conseil Interministériel du Tourisme, en 2018, et présidé par le Premier ministre Jean Castex. Son rôle est d’accompagner les territoires et les porteurs de projets privés en matière d’ingénierie et le cas échéant de jouer l‘interface avec les plateformes locales.

Parallèlement, la convention signée le 30 novembre 2020 entre la Collectivité de Saint-Martin, l’Etat, Atout France et la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), acte l’accompagnement de notre Collectivité par Atout France sur 3 ans, en matière d’ingénierie à raison de 3 projets par an.

Trois projets ont donc été sélectionnés sur l’année 2021 :

– Le projet d’Hôtel école

– Le projet de Casino

– Le projet de diagnostic de durabilité du territoire

Les travaux sur le projet d’hôtel école ont déjà commencé et seront suivis dans le cadre du diagnostic de durabilité. Le Projet d’ouverture d’un casino sur la partie française porté par la Collectivité de Saint-Martin est finalisé. Il est désormais en attente d’une décision du gouvernement autorisant Saint-Martin à accueillir un casino.

Ce nouvel appel à projets France Tourisme Ingénierie vient donc compléter ces 3 projets existants en ouvrant la porte à 3 nouveaux porteurs de projets qui pourront aussi bénéficier de l’accompagnement d’Atout France.

Quels critères de sélection pour déposer votre projet ?

L’appel d’offres est ouvert aux porteurs de projets privés ou dans le cadre d’un partenariat publics/privés. Le projet peut être une création ou une extension d’un projet existant. Il doit comporter une perspective d’investissement, un modèle économique solide et un calendrier prévisionnel de réalisation.

Les projets proposés doivent impérativement évoluer dans les secteurs de l’hébergement (hôtel, Guest house, résidence de tourisme), des activités culturelles, naturelles, patrimoniales ou de loisir, des activités ou projets de type restauration, congrès, parcs d’exposition, golfs, dans le domaine du bien-être, des activités sportives, de la plaisance ou de services et événements dans le domaine du numérique, de la Culture et du sport.

Le Conseil exécutif a entériné le lancement de cet appel à projets. France Tourisme Ingénierie a donc été officiellement lancé le 04 février 2021 sur notre territoire. Le dépôt des candidatures est ouvert jusqu’au 31 mars 2021.