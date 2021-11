Blocage / Daniel Gibbs : « J’appelle à un retour au calme et à la raison des commanditaires et des acteurs directs »

Depuis plusieurs jours, notre territoire est impacté par des barrages aléatoires dont les auteurs sont non identifiés à cette heure.

Des groupes de personnes qui n’ont à ce jour communiqué aucune forme de revendication et ne se sont donc pas identifiables commettent des actes de blocages et de racket qui génèrent un climat des plus anxiogènes.

J’appelle à un retour au calme et à la raison des commanditaires et des acteurs directs.

L’Etat, pleinement compétent en la matière, est le responsable de la sécurité sur ce territoire : il doit assurer la sécurité des personnes, ainsi que la garantie de l’ordre public.

Je me tiens donc aux côtés du Préfet GOUTEYRON pour un retour au calme et au dialogue dans un climat qui devra être rationnel et serein.

L’impact de tels actes est immensément négatif sur notre tissu social et économique.

Au-delà des dégradations sur nos infrastructures, les conséquences sur les relations quotidiennes, dont la scolarité des jeunes saint-martinois des quartiers bloqués, sont considérables : c’est notre société entière qui souffre de cette absence de dialogue.

La responsabilité de chacun est engagée et j’en appelle enfin à certains médias qui doivent se souvenir que leur rôle est d’informer et non d’attiser les violences.