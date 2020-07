Cellule CARE : Un dispositif pour accompagner les entreprises du territoire

Lors du point d’actualité hebdomadaire de la Collectivité qui s’est déroulé le jeudi 2 juillet dernier, le Président Daniel Gibbs a tenu à rappeler aux entrepreneurs locaux, que la COM a mis en place la Cellule CARE (Cellule d’Accompagnement pour la Régularisation des Entreprises).

« C’est un projet que nous avions initié avant la crise de Coronavirus, pour accompagner nos entreprises dans une démarche générale de régularisation et qui revêt aujourd’hui, au regard de la crise économique que nous traversons, une nécessité urgente », précise Daniel Gibbs avant de rajouter : « La CCISM est notre partenaire sur ce dispositif. Elle aura pour mission d’apporter une aide logistique aux entreprises dans leur processus de régularisation et nous travaillerons avec nos partenaires institutionnels pour la mise en place de moratoires et l’accès à des aides ciblées selon les dispositifs en vigueur.

Nous avons mis en place une adresse email spécifique : care@com-saint-martin.fr.

Les chefs d’entreprise désireux de recevoir cet accompagnement généralisé sont invités à s’inscrire dès maintenant sur cette adresse.