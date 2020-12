JUSTICE : Lors d’une dispute, il mord au nez celle qu’il doit épouser

Sa compagne a perdu sa sacoche dans laquelle se trouvaient des documents importants. Il lui conseille d’aller déposer plainte à la gendarmerie mais elle refuse. Il y va du coup tout seul. Les gendarmes lui disent de revenir. Il retourne alors à la maison où une dispute va éclater avec sa compagne.

«Elle était saoule, ça m’a énervé», explique ERB, âgé de quarante-sept ans. «J’avais bu, j’avais des problèmes avec les enfants en République dominicaine, je voulais être seule et je voulais qu’il sorte», explique de son côté VG. «Je suis diabétique et à cause du sucre, je me suis énervé», précise ERB. Les deux se sont poussés mutuellement, il l’a saisie pour la calmer et l’a mordue au nez. Le certificat médical fera état de coupures sur l’épaule et de contusions au niveau du genou.

Entendu par les gendarmes, ERB a reconnu les faits qui se sont déroulés le 10 juin tout en soulignant qu’il ne «voulait pas lui faire du mal». Il a fait l’objet de poursuites judiciaires et était convoqué jeudi devant le tribunal de proximité de Saint-Martin pour violences sur sa concubine.

Au juge, ERB a assuré que «la prochaine fois qu’il la verra saoule, il partira» afin de calmer la situation. Il a été condamné à une peine de deux mois de prison avec sursis et à l’obligation de suivre un stage de sensibilisation aux violences conjugales.

ERB et VG sont venus ensemble à l’audience et ont annoncé qu’ils allaient se marier le 18 décembre. Avant de quitter la salle, ERB s’est excusé «d’avoir dérangé le juge».