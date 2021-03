JUSTICE : Il menace de nouveau de mort sa mère et son frère

Quatre mois après être sorti de prison, YT a été de nouveau incarcéré.

Début septembre l’année dernière, il a été condamné à dix mois de prison dont six avec sursis pour avoir menacé de mort ses frères et sa mère et commis des violences à leur encontre. Il avait expliqué qu’il n’acceptait pas l’homosexualité de son frère, et le menaçait ainsi de le tuer s’il le voyait avec un homme. Un mandat de dépôt avait été prononcé et YT avait été transféré en prison en Guadeloupe le jour même. Il en est sorti en décembre.

A son retour à Saint-Martin, il est allé chez sa mère car «c’est là que ses affaires étaient» bien que la décision de justice lui interdisait d’entrer en contact avec elle. YT a de nouveau menacé sa mère et son frère en leur disant «je vais acheter un fusil et vous tuer» et détérioré la télévision et le fer à repasser. Il a été interpellé par les gendarmes qu’il a également menacés de mort, placé en détention provisoire et a fait l’objet d’une nouvelle comparution immédiate devant le tribunal de proximité de Saint-Martin, le 10 mars.

Mercredi, YT a demandé un délai pour préparer sa défense, ce qui lui a été accordé de droit. Après près d’une heure de délibération, le tribunal a ordonné le maintien en détention provisoire. Il lui a proposé deux dates de procès : la première le 26 mars en visioconférence avec les juges de Saint-Martin, la seconde le 13 avril en présentiel mais à Basse-Terre. YT a souhaité un jugement en présentiel. (soualigapost.com)