Sécurité Routière : Deux jeunes lycéens félicités par le Préfet, Serge Gouteyron !

La campagne de sensibilisation à la sécurité routière axée sur les conduites à risque des usagers de deux roues a pris fin et laisse place désormais à l’appel à projet dont la clôture de réception des dossiers est fixée au 3 avril 2021.

Dans ce cadre, le travail de deux élèves du Lycée Professionnel des Iles du Nord en stage à la préfecture au sein du service communication, est mis à l’honneur.

Ces deux stagiaires, concernés par le taux de mortalité élevé qui touche chaque année les jeunes à moto dans les Iles du Nord, ont voulu faire passer un message relatif à l’importance d’une parole donnée à un être cher comme une maman, par le biais d’une illustration. Cette parole donnée se doit d’être respectée.

Selon eux, cette photo « fait appel à l’attachement des jeunes à leur maman afin de les toucher et de les inciter à prendre conscience du danger des conduites à risque ».

Un slogan a également été évoqué : « no need to act like a fool to be cool ».

Par la suite, les deux élèves du Lycée Professionnel des Iles du Nord ont été reçus par le Préfet Serge Gouteyron qui les a félicité pour leur engagement et leur travail.