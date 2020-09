Journées du Patrimoine : Le patrimoine de Saint-Martin à l’honneur durant deux jours

Le président de la Collectivité, Daniel Gibbs a rendu visite, mardi matin, au public présent et aux agents de la Collectivité impliqués dans l’organisation des Journées du Patrimoine 2020.

Cette année, en raison des restrictions sanitaires, la présentation a eu lieu en plein air, dans la cour de l’annexe du Bord de mer à Marigot.

Une projection organisée par le service Culture sur le thème du patrimoine bâti saint-martinois, a été présentée au public.

Le président GIBBS a salué le public présent et remercié les agents du service Culture (Minerva Noel – Carole Tondu – Alex Dollin) et la cellule scientifique (Christophe Henocq) pour le travail accompli et la qualité de l’animation présentée.

La délégation de développement Humain de la Collectivité qui portait cet événement a été présidé par la première vice-présidente, Valérie Damaseau, le DGA de la délégation, Jocelyn Elouin et le directeur des Affaires Culturelles, Alex Richards.

Cette manifestation a attiré une centaine de personnes de tous horizons, sur deux matinées de présentation, toutes curieuses de se documenter sur le patrimoine de Saint-Martin.