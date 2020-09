Subvention : Une enveloppe de 245400 € débloquée au bénéfice de 16 associations

Le Conseil exécutif a voté la ventilation des subventions aux associations culturelles pour l’exercice 2020 dans le cadre de l’appel à projet politique de la ville 2019.

L’action culturelle, appréhendée comme un instrument de cohésion sociale et de développement, est devenue un champ transversal des politiques locales, comme en témoigne la démultiplication des projets artistiques et culturels sur le territoire.

La Collectivité entend soutenir ces actions associatives par le versement d’une subvention aux associations en ayant fait la demande et justifiant d’un projet cohérent et des pièces obligatoires.

Lors de cette ventilation, 245400 € ont été débloqués au bénéfice de 16 associations :

• Les Anciens combattants de Saint-Martin,

• Les Apatrides La Salle Timbanque,

• L’association sportive et culturelle de la ZEP Iles Nord,

• Calyspo Events,

• Comité Miss Saint-Martin,

• Dr Fire Benjamin,

• Les Explorateurs,

• Les Fruits de Mer,

• Good Friends,

• Groupe Culturel Folklorique Grain d’Or,

• Headmade Factory,

• Organisation et Conception d’événements artistiques,

• Sparks Association,

• Soualiwomen Kultural Association,

• The Waterfront Occupants,

• The Heritage and Ancestral of Colombier.