Guadeloupe (Covid-19) : Seize nouveaux décès à déplorer en une semaine !

Le dernier point épidémiologique concernant la Covid-19 vient d’être dévoilé par les autorités sanitaires. Un seul constat s’impose : le virus s’étend inexorablement sur le territoire guadeloupéen et continue de faire des victimes avec 16 nouveaux décès à déplorer la semaine dernière.

Selon les derniers chiffres on constate une augmentation importante des cas – la situation est très préoccupante.

De lundi à dimanche, soit en une semaine, l’ARS a comptabilisé 1059 nouveaux cas confirmés par tests PCR.

Seize décès sont malheureusement à déplorer. Huit d’entre eux étaient en réanimation, les huit autres hors réanimation.

Parmi ces décès, quatre personnes avaient moins de 65 ans, la plus jeune étant âgée de 46 ans. Toutes ces personnes avaient pour points communs des pathologies telles que l’obésité, du diabète, de l’hypertension.

Par ailleurs, une centaine de personnes est actuellement hospitalisée au CHU de Pointe-à-Pitre et au Centre Hospitalier de Basse-Terre, dont 24 en réanimation.

Le taux de reproduction du virus (R0) était de 1,04 – la semaine passée il est désormais de 1,05. « Il nous faut faire redescendre ce taux en dessous de 1 c’est-à-dire qu’une personne contamine moins d’une autre personne pour stopper les chaînes de contamination », souligne le Dr Valérie Denux, Directrice générale de l’ARS et « appelle avec gravité l’ensemble de la population à se protéger et protéger les autres en appliquant les gestes-barrières en toutes circonstances et particulièrement dans la sphère privée »._AF