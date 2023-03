Handysport #2, pari à nouveau gagné !

Samedi dernier, pour la seconde année consécutive, une journée d’handisport était organisée au stade Vanterpool de Marigot où une soixantaine d’enfants en situation de handicap ont pu s’adonner aux plaisirs de plusieurs disciplines sportives en compagnie d’une vingtaine d’enfants valides. Retour sur cette matinée mémorable pour les jeunes et les associations participantes.

Pour rappel, « Handynamique » est une association, créée le 25 juillet dernier et présidée par Aurélie Soucy, qui donne accès à des activités sportives et culturelles aux enfants en situation de handicap. Activement soutenue par d’autres associations et structures qui apportent leur collaboration sur chaque édition d’Handynamique, cette matinée Handysport #2 a rencontré un succès sans précédent. Avec des enfants en situation de handicap venant des classes d’unités localisées pour l’inclusion scolaire / ULIS (26), du service d’éducation spéciale et de soins à domicile / SESSAD (23), de l’association Tournesol (11) et plus d’une vingtaine d’enfants valides, Handysport #2 a presque doublé son chiffre de l’année dernière en termes de participants.

Pour réaliser cette prouesse, l’association Handynamique, en partenariat direct avec la Ligue de Football et la Collectivité de Saint-Martin, s’est entourée du savoir-faire de plusieurs associations comme Metimer, Cobraced, le club de gym, le club nautique, l’éveil en couleurs, ABC Intersports et la Délégation régionale académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (DRAJES) représentée par Marc Fabre qui a géré d’une main de maître la tyrolienne installée de part et d’autre du terrain extérieur. Bon nombre de représentants des associations et de bénévoles ont participé au bon déroulement des ateliers proposés, renforçant davantage la touchante cohésion qui règne au sein de cette équipe qui n’est motivée que par le sourire des enfants. Au programme de cette matinée Handysport #2 : football (futsal), boxe, basketball, sport visuel grâce aux casques de réalité virtuelle, trampoline, gymnastique, athlétisme, acroyoga (combinant acrobatie et yoga) et comme stipulé plus haut, la tyrolienne. Aucun des ateliers n’a désempli au cours de l’évènement qui a démarré dans une énergie communicative avec un échauffement général. Avec le sponsoring de Super U et du Crédit Mutuel Antilles-Guyane, l’association Handynamique réalise ici encore une performance magique pour les enfants en situation de handicap sur un territoire où les offres d’activités et les infrastructures sont relativement réduites. La prochaine édition d’Handisplash sur la plage du Galion en mai prochain s’annonce plus que prometteuse, mettant cette fois les activités aquatiques au centre de la manifestation. Encore un immense bravo à toute l’équipe pour cette merveilleuse seconde session d’Handysport dont on espère un troisième volet aussi ludique et inoubliable. _Vx

170 vues totales, 170 vues aujourd'hui