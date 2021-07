Football EUFA EURO 2021 : L’Espagne, l’Italie, le Danemark et l’Angleterre dans le dernier carré !

Ultra-dominatrice face à une Ukraine impuissante (4-0), l’Angleterre s’est offerte une place en demi-finale, où elle affrontera le Danemark chez elle, à Wembley. Harry Kane (doublé), Harry Maguire et Jordan Henderson ont offert un succès confortable aux Three Lions, qui n’ont toujours pas encaissé de but dans cet Euro !

• L’Italie domine la Belgique

Jusqu’où ira cette équipe ? Séduisante, l’Italie a réussi le match parfait pour dompter la Belgique, l’un des favoris de cet Euro, en quarts de finale (2-1). Nicolo Barella et Lorenzo Insigne ont permis à la Squadra Azzurra de plier le match rapidement, malgré quelques frayeurs finales. En demi-finale, elle affrontera l’Espagne. Pour la Belgique, c’est une claque terrible.

• Cette fois, la séance de tirs au but a été fatale aux Suisses

L’Espagne a mis fin au rêve suisse. Alors que la Nati, héroïque en défense et à dix contre onze pendant plus d’une demi-heure, est parvenue à arracher une nouvelle séance de tirs au but, elle a cette fois déchanté, en manquant trois tentatives, avant que Mikel Oyarzabal ne qualifie l’Espagne pour sa première demi-finale de l’Euro depuis 2012 (1-1, 1-3 t.a.b).

• Où s’arrêtera le Danemark ?

Portés par un enthousiasme débordant depuis le quasi-drame qui a touché Christian Eriksen lors du premier match, les Vikings se sont qualifiés pour le dernier carré pour la première fois depuis leur sacre surprise en 1992. Deux buts de Thomas Delaney (5e) et Kasper Dolberg (42e) ont assuré l’essentiel à la sélection de Kasper Hjulmand dès la mi-temps. Malgré le cinquième but de l’Euro de l’épatant Patrik Schick (49e), la République Tchèque n’a pas réussi à retourner la situation. _AF

Les résultats (1/4 de finale) :

Espagne : 1 – Suisse : 1 (3-1 t.a.b) Italie : 2 – Belgique 1

Danemark : 2 -République Tchèque : 1

Angleterre : 4- Ukraine : 0

Le programme des ½ finales :

Mardi 6 juillet à 15h :Italie – Espagne

Mercredi 7 juillet à 15h : Angleterre – Danemark