Gymnastique : Simone Biles réalise un saut d’exception qui portera désormais son nom

Du haut de ses 26 ans, l’américaine Simone Biles a signé son retour sur la scène mondiale de gymnastique en devenant la première femme à réussir un saut en Yurchenko double salto arrière corps carpé, une 5ème difficulté qui va porter son nom.

Simone Biles reste la superstar dans son domaine. Ce dimanche 1er octobre 2023, l’Américaine a profité des qualifications des Mondiaux de Gymnastique à Anvers (Belgique) pour marquer une nouvelle fois l’histoire en réalisant un saut exceptionnel en Yurchenko double salto arrière corps carpé. Cette figure était jusque-là inédite dans la catégorie femmes. Cinq, c’est le nombre d’acrobaties qui portent désormais le nom de Simone Biles, la première avait été réalisée dans la salle anversoise une décennie plus tôt.

La Texane s’était alors révélée lors de ces mêmes Mondiaux en remportant quatre médailles dont l’or au concours général et au sol. Simone Biles y avait présenté sa première acrobatie éponyme qu’elle a reproduite dimanche dernier : double salto arrière corps tendu avec un demi-tour. Pour ce nouvel exploit en 2023, on peut voir sur une vidéo de la Fédération Internationale de Gymnastique l’entraineur de Simone, Laurent Landi, s’avancer pour parer, au besoin, la réception du saut. Malgré cette précaution de l’athlète entraînant une pénalité de 0,5 point sur la note finale, la gymnaste a néanmoins explosé son score : 15,266. Pour réaliser le Yurchenko double carpé, tout athlète se doit de combiner à la fois vitesse de course et puissance à l’impact tout en ayant une technique en l’air impeccable et un sens du timing parfait. Simone Biles avait réussi ce saut en 2021 lors de compétitions américaines mais pour qu’il soit validé à son nom et entre dans le code de pointage de la gymnastique, l’acrobatie doit être exécutée durant une compétition de la Fédération Internationale. C’est désormais chose faite. Si la prouesse est inédite chez les femmes, la réalisation de cette figure n’est pas pour autant plus répandue chez les hommes. Le premier à avoir réussi un Yurchenko double carpé pilé est Yang Wei lors des Mondiaux de 2022. L’athlète chinois sacré champion olympique individuel en 2008 a par la suite abandonné le saut au vu de sa complexité. En 2012, Kristian Thomas a permis à l’équipe anglaise de décrocher la médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Londres avec cette figure. Simone Biles revient donc plus forte que jamais après deux années d’absence, la jeune femme devançait de près de deux points sa compatriote Shilese Jones et la Britannique Jessica Gadirova. _Vx

463 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter