INSOLITE « Dragon Ball » : un parc d’attractions consacré au manga culte va être créé en Arabie saoudite

Ironie du calendrier, c’est un mois après le décès d’Akira Toriyama, son créateur, qu’est annoncé un projet pharaonique entièrement consacré à Dragon Ball : le premier parc d’attractions au monde inspiré de l’univers du célèbre manga et animé japonais doit en effet être construit dans une (future) ville d’Arabie saoudite dédiée aux loisirs.

Comme c’est d’usage pour les mégaprojets touristiques du royaume saoudien, ni le coût global, ni la date d’ouverture de ce parc d’attractions de 500.000m² n’ont été précisés par le promoteur de ce chantier colossal. On sait juste que le parc comportera sept différentes zones de l’univers Dragon Ball, une trentaine d’attractions ainsi que des hôtels et des restaurants et qu’il sera érigé à Qiddiya, près de la capitale Ryad, selon un communiqué de Qiddiya Investment Company (également publié par le studio japonais Toei Animation, producteur des dessins animés de la franchise). La ville nouvelle de Qiddiya est l’un des projets les plus démesurés du programme « Vision 2030 », que l’Arabie saoudite a mis en place pour développer l’industrie du tourisme sur son territoire et réduire la grande dépendance de son économie aux hydrocarbures. Qiddiya doit accueillir, à terme, plusieurs autres parcs à thème, des installations sportives et des lieux culturels. Le chantier de la ville a commencé en 2019 mais sa date d’achèvement n’est pas connue… Pour rappel, Dragon Ball, l’un des mangas les plus vendus de tous les temps, a donné naissance à d’innombrables séries animées, films et jeux vidéo. Il narre les aventures de Son Goku, un prodige des arts martiaux en quête de sept boules de cristal pour protéger la Terre d’ennemis maléfiques. Kamé Hamé Ha !

