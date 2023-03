GOLF : Beau succès de la 1ère Friendly Cup !

Cette nouvelle compétition organisée par les Tamarins et sponsorisée par « The Friendly Books » a réuni une soixantaine de joueuses et joueurs samedi dernier à Mullet Bay.

Cet évènement qui fera date pour le golf sur notre île a bénéficié d’une excellente organisation qui a ravit les participants. Une compétition par équipe de 2 (scramble) qui s’est déroulée en Stableford net modifié selon le barème suivant :

– Eagle +5 points

– Birdie +3 points

– Par +1 point

– Bogey -1 point

– Double bogey et au delà -2 points

En outre un concours de long drive, de précision et de putting rapportait des points supplémentaires sur ceux obtenus dans le jeu.

Un petit déjeuner était servi avant le départ en shotgun qui était donné à 8h30 aux 28 équipes portant chacune un nom pour l’occasion.

La bataille était féroce pour glaner les points précieux et tenter de l’emporter. A l’arrivée vers 12h on pouvait observer la mine des participants qui oscillait entre satisfaction et … regrets. Quelques instants plus tard ils se réunissaient sous le grand ficus autour d’un délicieux déjeuner aux saveurs locales servi en attendant la remise des prix.

Résultats:

1) 53 points, l’équipe « Oh! Paris » composée de Laurent Mesguich et Ludovic Brun

2) 51 points, « Junior and Mum », Marie & Christopher Gibbons

3) 43 points, « Les Palois », JP Deslias & Manu Garcia

A noter le drive «énorme» de 298m au 4 de Chris Gibbons qui a rapporté 5 points à son équipe.

De nombreux prix et lots étaient offerts aux vainqueurs notamment des livres Friendly Book, des ouvrages magnifiques recueil de photos anciennes et récentes de Saint-Martin, et de recettes locales.

Une superbe idée cadeau toute l’année (info : www.thefriendlybooks.com).

On retiendra une belle ambiance et une super première édition de la Friendly Cup qui a reçu les félicitations de tous les participants (Tamarins et SMGA). Bravo à la nouvelle équipe des Tamarins et remerciements aux autres sponsors First Auto, Rosdal, Sxm logistics, Oh! Paris.

Prochain rendez-vous golf : 1er avril, 1ère journée du concours électique qui se déroulera sur 3 journées et samedi 6 mai, l’édition 2023 de la Dauphin Telecom. Inscriptions : tamarinsgolf@gmail.com

