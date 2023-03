ÉVÈNEMENT : La Flash Back Beach Party revient au Kontiki ce dimanche 19 mars

Forte de la première édition en décembre dernier, l’équipe du Kontiki propose un second volet du concept de Flash Back Beach Party qui rappelle la nostalgie des fêtes de plage d’antan avec l’énergie d’aujourd’hui sur une des plus belles plages de la Baie Orientale.

DJ Francky Fresh, alias François Ribaut, se placera derrière les platines pour assurer la programmation musicale de 15h à 22h. Avec tout l’éclectisme musical qui le caractérise depuis la trentaine d’années qu’il manie les passages de galette, Francky Fresh ambiancera le Kontiki ce dimanche 19 mars avec ses remix de new disco et une touche de house durant l’après-midi pour envoyer du lourd en fin de journée. Sponsorisée par SAFTI Immobilier, numéro 1 des mandataires indépendants qui compte 7.000 conseillers en Europe dont quatre conseillers professionnels spécialisés dans les transactions à Saint-Martin avec François comme ambassadeur, cette seconde Flash Back Beach Party promet d’être magistrale. Au programme : danseuses, défilé de mode avec la boutique Original Vybz à Hope Estate, spectacle de feu et light bar sur la plage du Kontiki. Géré d’une main de maître par Pierrot, bien connu pour avoir fait briller le Nikki Beach de Saint-Barth, le Kontiki de la Baie Orientale dont la réputation dans le domaine de la restauration est dorénavant ancrée poursuit son ascension dans l’évènementiel, se démarquant des autres. Proposant une cuisine locale avec des produits frais (comme les succulents sushis, le foie gras maison, l’inoubliable mi-cuit de thon, ou encore la langouste) et une carte de cocktails brillamment confectionnée par Docteur Greg et Cosette, le Kontiki sera assurément pris d’assaut ce dimanche 19 mars lors de cette Flash Back Beach Party qui rendra les nostalgiques heureux et la nouvelle génération envieuse des fêtes post-Irma. Pour l’occasion, le Kontiki se parera de couleurs orangées, clin d’œil au sponsor SAFTI Immobilier, et d’un décor unique en son genre afin de recréer ce dimanche l’ambiance festive et bon enfant typique de la Flash Back Beach Party._Vx

Infos et réservations : +59 06 90 66 24 25

3 vues totales, 3 vues aujourd'hui