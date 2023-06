GENDARMERIE / Contrôles routiers à Rambaud : plusieurs infractions relevées, trois véhicules saisis

A la demande du préfet délégué des Iles du Nord, Vincent Berton, une opération de sécurité routière a été menée par les gendarmes mardi dernier dans le secteur de Rambaud. De nombreuses infractions au code de la route ont été constatées.

Comme prévu, un important dispositif de gendarmerie a été déployé mardi dernier au niveau de Rambaud. Cette grande opération de sécurité routière avait pour but de garantir la sécurité des tous les usagers de la route.

Durant deux heures (de 10hà 12h), un point de contrôle fixe a été mis en place par les gendarmes, tous les véhicules étant soumis à une vérification systématique des normes de sécurité routière. De nombreuses infractions ont été relevées.

Tout d’abord, un procès-verbal a été dressé à un pilote de scooter pour défaut de permis de conduire, d’assurance et détention de stupéfiants, le deux-roues a été saisi.

Par ailleurs, trois infractions pour non port de la ceinture de sécurité, une pour non port du casque, une pour angle saillant (objet qui dépasse du véhicule susceptible de blesser un autre usager de la route, piéton ou cycliste notamment), deux pour défaut de plaque d’immatriculation ont été relevées, tous les contrevenants ont écopé d’un timbre-amende.

Prévention routière : 1300 flyers distribués

Deux autres automobilistes ont été pris par la patrouille, l’un pour défaut de contrôle technique et le second pour pneus lisses. Les véhicules ont été saisis par les gendarmes.

Toujours au rayon des infractions constatées, de nombreux surteintages des vitres ont été retirés par les forces de l’ordre. « Ils représentent en effet un danger en termes de visualisation. De plus, ils incitent à la délinquance routière et sont non conformes au code de la route au regard de l’article R316-1 », souligne le lieutenant-colonel Maxime Wintzer-Wehekind

Enfin, près de 1300 flyers rappelant les principales causes d’accidents corporels et matériels sur l’île ont été distribués aux automobilistes et pilotes de deux-roues. «L’objectif n’était pas de faire du chiffre, mais que l’ensemble des utilisateurs de la route prenne conscience des mauvaises habitudes prises et y remédie », conclut le commandant de la compagnie de Saint-Martin/Saint-Barthélemy. _AF

