SÉCURITÉ ROUTIÈRE : La gendarmerie prouve une nouvelle fois l’utilité des contrôles routiers

Comme stipulé dans notre édition de ce lundi 5 septembre, la gendarmerie a effectué plusieurs contrôles routiers dans la matinée du même jour. Contrôles qui se sont avérés productifs avec plusieurs infractions relevées par les forces de l’ordre.

Dans un communiqué diffusé vendredi de la semaine dernière, le lieutenant-colonel Maxime Wintzer-Wehekind informait la population de sa volonté à œuvrer pour des routes plus sûres, mettant, entre autres, en place des contrôles routiers de façon plus fréquente. Cette opération de lutte contre l’insécurité routière qui a eu lieu ce lundi 5 septembre de 7h à 9h du matin, a montré une nouvelle fois l’efficacité d’un tel dispositif. Les contrôles ont eu lieu dans les secteurs de Marigot, d’Hope Estate et de Quartier d’Orléans, plus particulièrement aux abords des établissements scolaires. Plusieurs infractions ont été enregistrées dont un recel de véhicule volé, deux défauts d’assurance, deux défauts de permis de conduire, deux conduites de véhicules légers (VL) sous l’emprise de stupéfiants, deux usages de téléphone au volant, deux défauts de port de ceinture par le conducteur du véhicule et un défaut de port de ceinture par un passager. La gendarmerie signale que d’autres opérations de ce type seront programmées prochainement avec le même objectif de sensibilisation des usagers de la route aux comportements dangereux. La sécurité routière est l’affaire de tous. _Vx

