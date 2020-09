Gendarmerie : Arrivée d’un Référent Sureté permanent à Saint-Martin – Saint-Barthélemy

Depuis le 1er septembre 2020, l’adjudant Jean-Louis B., est affecté auprès de la compagnie de gendarmerie de Saint-Martin – Saint-Barthélemy.

Plus particulièrement chargé de prévention situationnelle, il est en mesure d’apporter son expertise auprès des commerçants, des chefs d’entreprises, des établissements scolaires et des collectivités, dans le but de les aider à se prémunir contre les actes de délinquance, en proposant des mesures de protection adaptées à chaque situation.

Une composante de ses diverses missions est également d’être un conseiller en matière de projets de déploiement de la vidéo-protection dans les lieux publics.

L’adjudant peut-être contacté via les brigades de gendarmerie ou par mail : cptm.comgendgp@gendarmerie.interieur.gouv.fr