GASTRONOMIE : Ateliers de cuisine sur la place du Village de la Baie Orientale

Dans le cadre du Festival de la Gastronomie, les postes de cuisine mobiles ont été installés sur la place du village pour une journée dédiée aux ateliers de cuisine ouverts aux enfants et aux adultes.

La journée a débuté avec la cheffe saint-martinoise Kénila Hyman et sa recette de brunch caribéen. Animé par Malaïka Maxwell, chanteuse talentueuse d’ici, chaque atelier se donnait simultanément en français et en anglais, retransmis en direct sur la page Facebook de l’Office du Tourisme, organisateur du Festival de la Gastronomie qui court jusqu’au 30 novembre prochain. Plusieurs enfants entre 6 et 13 ans ont participé à ce premier atelier, accompagnés d’un parent ou un adulte pour les assister dans la préparation de ce mets typique. Les chefs en herbe se sont appliqués, concentrés sur les tâches à effectuer en étant guidés par la cheffe qui réalisait sa recette en même temps qu’eux. Le second atelier avec d’autres enfants a quant à lui été mené par le chef français Laurent Huguet avec pour succulente proposition culinaire, les crêpes en sucette. Le retourné de crêpes s’est vu découvrir plusieurs talents ! L’après-midi était réservée aux adultes et aux parrains du Festival de la Gastronomie, avec le chef guadeloupéen Jimmy Bibrac et le chef français Michel Portos. Les effluves émises sur la place du village ont fait saliver l’assemblée et les participants aux ateliers. Jimmy Bibrac a emmené les cuisiniers amateurs dans son univers avec sa recette de tartare de marlin sauce roucou et agrumes avec sa salade de mangues verte au piment doux. Michel Portos a clôturé cette journée dans la bonne humeur avec son humour légendaire en cuisinant son filet de poisson local poêlé, fenouil-safran-orange, patate douce écrasée à la fourchette et pousses de roquette. Tous les plats effectués au cours des différents ateliers ont été dégustés par les participants entre chaque animation. Les prochains ateliers auront lieu le samedi 27 novembre à la Marina de Fort Louis à Marigot.

Si les ateliers pour les enfants en matinée sont déjà complets, les inscriptions pour les ateliers adultes sont ouvertes, via le site du Festival de la Gasronomie. _Vx

Infos / inscriptions / programme : www.festival-st-martin.com

Instagram :

@discoversaintmartin

@iamfriendlysaintmartin

Facebook :

Saint-Martin – French Side

OT Vie Locale