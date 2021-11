Infrastructures : Sportives / Réouverture du stade Jean-Louis Vanterpool lundi 29 novembre : la bonne nouvelle du jour pour les écoles et associations sportives !

Dans un communiqué, la Collectivité informe le public de la réouverture du stade Jean-Louis Vanterpool de Marigot aux activités sportives, à compter de ce lundi 29 novembre.

Les écoles et les associations pourront être accueillies à la Halle des Sports et sur le stade, dès lundi. Les vestiaires seront également ouverts aux scolaires et aux compétitions sportives à compter de ce lundi 29 novembre.

La Collectivité précise avoir procédé, ces dernières semaines, à des travaux d’urgence sollicités de longue date par les utilisateurs de la structure, essentiellement des travaux de sécurisation du site.

A savoir, l’installation d’une clôture rigide en remplacement du mur du réfectoire de l’ancienne école Nina Duverly, la réparation du portail d’accès rue de Hollande et des portillons dans l’enceinte du stade, ainsi que le traitement anti-fourmis sur le terrain de jeu.

• A quand la pause d’une pelouse synthétique ?

En parlant de terrain de jeu, la pause d’une pelouse synthétique se fait toujours désespérément attendre chez les footballeurs (jeunes et adultes) qui ne demandent pas la lune mais simplement de pratiquer leur sport dans un stade digne de ce nom ! _AF