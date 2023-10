FUTSAL : Coup d’envoi du tournoi de Futsal ce dimanche 15 octobre

L’association SXM Sports Mouvement lance la grande compétition de Futsal tous les dimanches du 15 octobre au 17 décembre 2023.

Avec le soutien de la Collectivité de Saint-Martin, la préfecture de Saint-Martin et Saint-Barthélemy et de ses partenaires, l’association SXM Sports Mouvement, fondée en 2019 et présidée par la passionné Julius Richardson, propose chaque dimanche à compter de ce 15 octobre un tournoi de futsal afin de faire découvrir cette discipline sportive qui œuvre à un impact positif dont le territoire a grand besoin. Forte d’une convention signée lundi dernier avec la fédération hollandaise de futsal, l’association organise le lancement de la compétition ce dimanche 15 octobre au stade LB Scott Auditorium de Philipsburg. Les tournois dominicaux suivants se dérouleront au stade Vanterpool de Marigot. Pour ce dimanche 15 octobre, 13 équipes participeront à la compétition avec des matchs de 14h à 22h : Belvedere #1 et #2, Soualiga All Stars (U17), Oualichi Panthers (U17), Eleven Boys (seniors), SXM Stars (seniors), SXM Sport Mouvement dans les catégories allant de U13 , U15, U17 et seniors. De nombreuses animations auront lieu tout au long de l’après-midi dans une ambiance conviviale, familiale et sportive. Né en Uruguay et au Brésil dans les années 1930, le Futsal s’est fortement développé ces dernières années. Spectaculaire et technique, la discipline, qui se pratique à 5 contre 5, sur un terrain équivalent à celui du handball, indoor ou outdoor, compte près de 30 000 licencié(e)s. L’équipe de France de futsal, vitrine de la discipline, compte aujourd’hui parmi les 20 meilleures nations mondiales. Au travers de ce grand tournoi, l’association SXM Sport Mouvement aspire à faire découvrir cette discipline sportive au plus grand nombre. Rendez-vous ce dimanche 15 octobre dès 14h au stade LB Scott Auditorium de Philipsburg pour le coup d’envoi ! _Vx

Infos : +590 6 90 10 35 03

www.sxmsportmouvement.com

