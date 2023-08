Frédérick Peuron décède dans un accident de parapente

Directeur de l’école Eliane Clarke de Quartier d’Orléans, Frédérick Peuron a perdu la vie dans un accident tragique de parapente le samedi 5 août dernier dans les Hautes-Pyrénées.

La disparition inopinée de Frédérick Peuron, apprécié de tous, laissera un grand vide. L’accident dramatique s’est produit le samedi 5 août vers 17h sur le versant ouest du col du Tourmalet, à Sers, dans les Hautes-Pyrénées. Selon le média France Bleu, Frédérick Peuron, âgé de 56 ans, était en vacances dans la région et volait à bord d’un parapente biplace avec un moniteur. Les deux hommes étaient les derniers à s’élancer après une série de vols en parapente effectués au même endroit dans l’après-midi. Pour une raison actuellement inconnue, les deux hommes sont retombés peu de temps après leur décollage, alors qu’ils se trouvaient entre 20 et 30 mètres au-dessus du sol. Frédérick Peuron est malheureusement décédé lors de cet accident. L’encadrant, âgé de 51 ans, a été grièvement blessé et évacué en urgence absolue à l’hôpital de Pau par hélicoptère. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de ce drame. De nombreux témoignages ont été postés sur les réseaux sociaux depuis la triste nouvelle. Louis Mussington, président de la Collectivité, a lui-même déclaré : « J’ai été profondément attristé d’apprendre le décès tragique de Frédérick Peuron, directeur de l’école Eliane Clarke de Quartier d’Orléans. Frédérick Peuron était bien plus qu’un simple directeur d’école. Amateur de musique, il s’était donné pour mission de partager cette passion avec ses jeunes élèves. Il avait à cœur de créer des souvenirs mémorables pour les jeunes qui passaient par son établissement, de créer du lien avec les parents. Il croyait fermement à l’importance de mettre en avant les écoles dans des quartiers tels que celui de Quartier d’Orléans. Au-delà de l’enceinte de l’école, il était également un acteur impliqué dans la vie sportive locale, ayant présidé le club de judo à Concordia pendant plusieurs années. La perte de Frédérick Peuron est immense. Ses contributions en faveur de l’éducation, de la culture et du sport à Quartier d’Orléans, Concordia et au-delà seront gravées dans les cœurs et les esprits de tous ceux qui l’ont connu et qui ont été marqués par son engagement. Mes pensées vont à sa famille, à son fils, Norman, à ses amis, à ses collègues et à tous les élèves qui ont eu la chance de bénéficier de son enthousiasme et de son dévouement. Les élus du Conseil Territorial et des employés de la Collectivité de Saint-Martin se joignent à moi pour vous adresser tout notre soutien et nos condoléances les plus sincères ». _Vx

