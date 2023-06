Fortes pluies et orages : les autorités locales appellent à la plus grande prudence des automobilistes !

Clive Richardson, chef des pompiers et coordinateur national de l’Office of Disaster Management (ODM) pour les catastrophes, appelle les habitants à éviter les zones de basse altitude en raison de l’avis d’inondation actuellement en vigueur. Un avertissement spécial est adressé aux automobilistes.

Le service météorologique de St. Maarten (MDS) a émis hier un bulletin météorologique spécial en raison du passage prévu d’une forte onde tropicale dans les 24 heures à venir.

Le MDS prévoit que des averses et des orages dispersés sont susceptibles de se produire de mercredi à jeudi. Les averses pourront être parfois fortes et entraîner des inondations localisées sur certaines parties de l’île. Les résidents et les visiteurs sont invités à faire preuve de prudence.

En cas de fortes pluies, il faut se méfier des crues soudaines dans les zones de basse altitude et des chutes de pierres. Les automobilistes doivent rester à l’écart des zones inondables jusqu’à ce que les niveaux d’eau baissent.

Les zones suivantes sont susceptibles d’être inondées : Jump Up Casino, Emmaplein #1, Philipsburg ; A.Th. Illidge Road ; L.B. Scott Road, du parc Emilio Wilson au supermarché Cake House ; Zagersgut, de la station-service Petro Plus à l’église adventiste du septième jour ; Welgelegen Road, Cay Hill, du rond-point Welgelegen Road au rond-point One Tete Loke ; Beacon Hill Road, du Sunset Bar and Grill au début de White Sands Road ; Rhine Road, alias Mullet Bay Road, après l’hôtel Sonesta Maho Beach jusqu’à l’entrée de Cupecoy, de l’intersection de University Drive à l’intersection de Rio Grande. _AF

