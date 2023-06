ÉDUCATION : Pré-rentrée scolaire le 21 août pour les 42 élèves-athlètes sélectionnés par le CEES

Lors de la rencontre le week-end dernier avec les parents des élèves-athlètes sélectionnés, l’équipe du CEES a annoncé une pré-rentrée scolaire pour les enfants concernés en date du 21 août prochain, et ce, jusqu’au mercredi 30 août 2023.

La concrétisation des centres de perfectionnement territoriaux (CPT) du Centre d’Excellence et de l’Éducation par le Sport (CEES) aura lieu le lundi 21 août 2023 à 9h au collège Soualiga pour les 42 élèves-athlètes sélectionnés dans trois disciplines sportives : football, basketball et athlétisme. Pour cette pré-rentrée à la charge des parents en termes de temps et de préparation des déjeuners, chaque élève-athlète devra se munir d’un certificat médical, d’un test d’effort effectué avant le 21 août par un cardiologue et d’un bilan podologique. Pour le directeur Charles-Henri Palvair, le CEES donne à chaque enfant l’opportunité d’être dans un cadre visant l’excellence où ils devront changer beaucoup de choses avec l’appui de leurs parents. Concernant la pré-rentrée du 21 août, les élèves-athlètes seront répartis dans leur classe respective (6ème, 5ème, 4ème et 3ème – chaque classe sera complétée par d’autres élèves hors du dispositif CPT à la rentrée scolaire officielle le 4 septembre) pour une étude dirigée par classe de 9h à midi. Après une pause déjeuner, un entretien individuel ou collectif sur des thématiques comme le dopage et la nutrition aura lieu de 13h à 14h. Un entraînement pour chaque discipline sportive se tiendra ensuite de 14h à 16h. La pré-rentrée scolaire des 42 enfants se terminera le mercredi 30 août. Côté organisation durant l’année académique, les élèves de 6ème n’auront pas cours le mercredi. Les parents sont invités à apporter un soutien global à leur enfant, avec une communication continue avec les enseignants et les entraîneurs. Des stages de petite détection seront organisés pendant les vacances scolaires de l’année académique 2023-2024. _Vx

