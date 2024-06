FORMATION : Sciences Po Paris partenaire de l’école du Management Public de Saint-Martin !

La Collectivité de Saint-Martin et son école du Management actent un partenariat avec Sciences Po Paris en signant un accord-cadre pour la prise en charge des formations en management et leadership, à compter de septembre 2024.

C’est dans le cadre d’un appel d’offre public que la Collectivité a sélectionné l’école Sciences Po Paris pour dispenser des formations dans le domaine de l’encadrement opérationnel et stratégique au sein de l’Ecole de Management Public (EMP) de Saint-Martin. L’appel d’offre était essentiellement axé sur la méthodologie d’enseignement proposée, la qualité des intervenants et du programme de formation proposé, l’innovation des prestations et des méthodes pédagogiques, ainsi que le processus de suivi et d’accompagnement du groupe de stagiaires, dans le parcours de formation et ce, pour chaque promotion, avec bilan et de retour d’expérience pour chaque promo.

L’objectif de la formation dispensée auprès des cadres de la Collectivité et de l’extérieur est de construire un management inclusif, enjeu majeur dans la quête d’un leadership efficace. L’objectif des cours dispensés par Sciences Po est d’apprendre aux participants à mobiliser l’intelligence collective pour accroître leur leadership et la performance de leur management. Il s’agit de faire appel à des techniques inclusives pour créer des solutions nouvelles de management.

La première promotion de l’EMP est actuellement en formation à hauteur de 4 jours par mois. Elle débutera les cours avec Sciences Po au mois de septembre prochain, jusqu’à la fin de la formation au mois de mars 2025.

