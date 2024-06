ASSOCIATION / Métimer : nouveau bureau, nouveau souffle

Le 16 mai dernier, l’association Métimer élisait les membres de son nouveau conseil d’administration, donnant un second souffle à cette structure qui s’est forgée une belle réputation grâce à l’ancien bureau.

Après trois années gérées par la même équipe de passionnés, Métimer est désormais entre les mains de la jeunesse : « Il était temps de tourner la page et je suis ravie de ce changement » confiait Béatrice Wojcik qui cède sa place de présidente, « c’est un nouveau souffle sur Métimer avec plein de nouvelles idées et je leur souhaite beaucoup de succès ». Elle a également tenu à remercier Matt Balege, son successeur : « Ayant été capitaine sur l’emblématique Scoobitoo, Matt connait bien le milieu nautique et le territoire, il sera entouré d’une équipe très dynamique ». Le patron de Carribean Marines et nouveau président de l’association est paré à l’abordage : « On va reprendre la suite de Béatrice qui a fait un travail incroyable en relevant Métimer. Nous sommes décidés à faire un maximum pour aider à développer le nautisme, c’était le moment de ne pas laisser tomber. Je suis heureux d’être avec des jeunes et des personnes expérimentées pour continuer les projets, apporter de nouvelles idées et avancer sur les problématiques locales ». Bon vent et bonne mer au nouveau CA de Métimer. _Vx

Conseil d’administration 2024 de Métimer

Président : Matt Balege (Caribbean Marines)

Vice-président : Johan Pidoux (Captain Jo)

Trésorière : Valérie Leroy (Island Water World)

Secrétaire : Oswen Corbel (Carribean Paddling)

Conseiller : Emmanuel Demanez (Wind Adventures)

Conseiller : Vetea Kerdraon (Blue Pelican Boat Charter)

Conseiller : Pierre-François Héricour (B52 Vite Surf School)

Baptiste Cadieu reprend le poste de coordinateur occupé d’une main de maître par Alexina Paya depuis novembre 2016.

