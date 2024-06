ASSOCIATION / 3ème édition d’Handysplash : que du bonheur !

Réunie sur la plage du Galion le 18 mai dernier, toute l’équipe d’Handynamique a fait le bonheur de 58 enfants dans le cadre de la 3ème édition d’Handysplash.

En proposant des activités sportives comme le kayak, le tapis flottant, le yoga paddle, le mikado géant, le beach tennis et soccer, l’initiation au surf, la baignade de plaisance, l’aquagym et l’aquatherapy, le programme concocté par l’association Handynamique présidée par Aurélie Soucy ne pouvait qu’être magistralement réussie. Avec 60% d’enfants en situation de handicap et 40% d’enfants valides, l’évènement a permis une nouvelle fois à la jeunesse saint-martinoise de se retrouver malgré les différences qui disparaissent dans une ambiance familiale, typique de chaque édition. En prônant des valeurs d’entraide, de tolérance et de partage, de plus en plus d’enfants valides expriment leur volonté de venir prêter main forte à l’équipe organisatrice et c’est aussi ce qui fait la beauté d’Handynamique. Grâce au soutien indéfectible de nombreuses associations sportives locales, des partenaires, des sponsors fidèles et des merveilleux bénévoles, ce 3ème Handysplash aura marqué les esprits. Rendez-vous en fin d’année pour la prochaine édition d’Handyculture. _Vx

91 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter