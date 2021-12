FORMATION : Rencontre avec le RSMA

Mercredi dernier, la CCISM accueillait le Régiment du Service Militaire Adapté (RSMA) dans ses locaux à l’occasion du mouillage du voilier Neptune avec à son bord plusieurs jeunes suivant des formations au sein du régiment.

L’assemblée était constituée d’officiels de la RSMA, de l’équipage du navire Neptune, de différents invités et de la presse locale. La soirée a débuté par la prise de parole de Julien Bataille, directeur général de la Chambre Consulaire Interprofessionnelle de Saint Martin, ravi d’organiser cette rencontre groupée où se trouvaient peut-être certains futurs chefs d’entreprise de Saint Martin. Les jeunes saint-martinois suivant une formation au RSMA se sont exprimés chacun à leur tour sur leur expérience au sein de la RSMA, parfois avec timidité mais toujours avec fierté. L’opportunité d’avoir pu naviguer à bord d’un voilier comme le Neptune restera pour sûr un souvenir mémorable dans leur vie de jeune adulte. Ils sont tous unanimes sur l’importance d’inculquer les valeurs prônées par le RSMA, avec comme priorité le savoir-être. Le témoignage d’un jeune a retenu l’attention du public lorsqu’il a exprimé avoir gagné en maturité depuis son intégration à la RSMA. Les cinq règles d’or du régiment sont les suivants : être à l’heure, la ponctualité étant une forme de respect de soi et des autres, valeur fondamentale dans le milieu militaire ; être dans la tenue appropriée ; respecter son chef et lui rendre compte ; travailler en équipe, ce qui s’est ressenti fortement dans les interactions entre les jeunes avec une grande solidarité et une sincère entraide ; et enfin le respect des règles de sécurité. Comme l’a rappelé le Colonel Philippe Outtier, chef de corps du RSMA Guadeloupe, le RSMA est un dispositif d’insertion socio-professionnelle pour les jeunes entre 18 et 25 ans qui offre la possibilité à 65 saint martinois sur 600 bénéficiaires par an de suivre une des trente formations dont les huit pôles sont les métiers de la terre, les métiers de la bouche, BTP, commerce & tourisme, conduite – entretien automobile & logistique, administration & numérique, service à la personne et découverte. Plus tôt dans la journée, la nouvelle convention entre la collectivité territoriale et le régiment pour le recrutement de jeunes avec un objectif de cent volontaires par an a été signée par Daniel Gibbs, président de la Collectivité de Saint Martin et le Colonel Philippe Outtier. _Vx

Infos : https://www.rsma.gp

Tél : 05 90 40 75 83

Insertion-pro@rsma-ga.com