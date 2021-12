NAUTISME : Le Neptune a hissé la grande voile

Arrivé de Guadeloupe avec la RSMA et cinq jeunes en formation au sein du régiment, le navire Neptune a posé l’encre dans la marina de Fort Louis à Marigot pour en repartir jeudi dernier avec une nouvelle équipe de jeunes à bord qui vivront à leur tour cette belle expérience de navigation.

Après un mercredi marqué, entre autres, par la rencontre entre le Colonel Philippe Outtier, chef de corps de la RSMA Guadeloupe et Daniel Gibbs, président de la Collectivité de Saint Martin afin de signer la nouvelle convention entre la collectivité territoriale et le régiment pour le recrutement de jeunes avec un objectif de cent volontaires par an, les militaires, les jeunes en formation et l’équipage du Neptune s’étaient donné rendez-vous à la marina jeudi matin pour le grand départ, cap vers la Guadeloupe. Les conditions météorologiques pourtant venteuses n’ont en rien effrayé les jeunes, impatients de prendre la mer à bord de ce splendide voilier. Sur les cinq jeunes faisant partie de l’équipage pour le voyage de 300 miles entre la Guadeloupe et Saint Martin, on comptait deux jeunes issus du territoire. Au retour, ce sont cinq autres jeunes qui ont pris place sur le bateau pour effectuer le retour, ainsi que cinq officiels de la RSMA et les quatre membres d’équipage du Neptune. Grands seigneurs, les sauveteurs de la S.N.S.M. (Société Nationale de Sauvetage en Mer) ont escorté le navire jusqu’au niveau de Terres Basses avant de le laisser voguer vers Pointe-à-Pitre, nous permettant ainsi de les accompagner pour vivre ce moment important pour les jeunes à bord du Neptune. Le départ s’est fait en douceur, avec une mer calme. Une fois au large, les marins ont hissé les voiles et se sont laissés porter par le vent. Le Neptune aura rejoint les terres guadeloupéennes vendredi en fin de matinée, avec cinq jeunes qui auront suivi le commandement de la RSMA : ferme mais toujours bienveillant. _Vx

